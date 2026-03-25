12:11, 25 марта 2026Бывший СССР

Захарова рассказала о бегущем за автобусом Зеленском

Захарова: Зеленский бежит за ЕС, как за автобусом, который прищемил его дверью
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Abdul Saboor / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский своими попытками попасть в Евросоюз (ЕС) напоминает человека, который бежит за прищемившим ему руку автобусом. Об этом рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

«Пытается втиснуться в Европейский союз всеми способами. Не мытьем, так катаньем — хоть что-то, но просунуть в эту дверь. Пусть этот автобус уйдет и твою руку прищемит, но ты все равно будешь за ним бежать», — заявила дипломат.

Она напомнила, что, несмотря на свою позицию, Зеленский не стесняется угрожать Венгрии, стране ЕС.

Ранее Захарова назвала Зеленского прибежищем демонов и бесов. Таким образом дипломат прокомментировала сообщения о том, что Вооруженные силы Украины перебросили часть зенитных ракетных комплексов с передовой для обороны резиденции Зеленского.

