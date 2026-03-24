Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:08, 24 марта 2026Мир

Захарова назвала Зеленского прибежищем демонов и бесов

Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Suzanne Plunkett / Pool / Reuters

Бункерный президент Украины Владимир Зеленский боится сам себя, став прибежищем демонов и бесов. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с KP.RU.

Таким образом представитель российского внешнеполитического ведомства прокомментировала сведения о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили часть зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) с передовой для обороны резиденции Зеленского.

«Бункерный Зеленский боится сам себя, став прибежищем демонов и бесов», — заявила Захарова.

Она также напомнила, что Зеленский загубил огромное количество жизней, выполняя за деньги западные приказы. «Столько судеб сломал. Никакая охрана от самого себя не спасет», — заключила представитель российского МИД.

24 марта военный эксперт Андрей Марочко заявил, что командиры ВСУ распорядились перебросить часть зенитно-ракетных комплексов с передовой в Харьковской области в Киевскую для усиления обороны резиденции президента республики Владимира Зеленского. Марочко предположил, что украинский лидер опасается собственной ликвидации. Он заявил, что с большой долей вероятности приказ о переброске сил ПВО отдал лично глава киевского режима.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Еще одна страна заинтересовалась российской нефтью из-за войны в Иране

    Решение Евросоюза отказаться от российского газа возмутило Запад

    Автомобилисты помешали экстренным службам спасать людей после мощного взрыва в Севастополе

    Найден простой способ снизить риск инфаркта и инсульта

    Ради покупок в магазине россиянка 71 раз ударила пенсионера ножом

    В Подмосковье с 16-летней девочки потребовали 100-миллионный долг ее погибшего на СВО отца

    Появились кадры из взорвавшегося многоэтажного дома в Севастополе

    Раскрыта судьба подавшего сигнал бедствия бомбардировщика США

    В Москве наступил «мапрель»

    Арабы подделали паспорта ради поездки мечты и были пойманы на посадке в самолет

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok