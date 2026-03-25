11:55, 25 марта 2026

В России предложили опасную инициативу для электростанций

«Ъ»: Минэнерго предложило снизить в пять раз порог выхода на оптовый энергорынок
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Минэнерго России предложило снизить предел мощности электростанций для продажи энергии на оптовом рынке с 25 мегаватт до 5 мегаватт, что в совокупности может затронуть около 6 гигаватт генерации. Об этом со ссылкой на представителя ведомства пишет «Коммерсантъ».

По мнению чиновников, такая мера равномерно распределит ценовую нагрузку на потребителей оптового рынка, а также обеспечит энергобезопасность и дальнейшее развитие энергетики таких регионов, как Дальний Восток, Крым, Калининградская область и новые территории. Аналитики полагают, что для большинства станций, статус которых изменится, возникает угроза вывода из эксплуатации, поскольку они станут убыточными.

В «Совете рынка» (регулятор энергорынков) объяснили, что ужесточение требований начнет давить на развитие распределенной генерации и сокращать ее. Объединение считает, что для движения вперед следует создавать экономические условия, при которых потребители были бы мотивированы строить собственную генерацию и обмениваться услугами с энергосистемой на прозрачных и взаимовыгодных условиях.

Текущее регулирование предусматривает, что все станции мощностью более 25 мегаватт обязаны продавать энергию оптом. Некоторые объекты функционируют в нарушение законодательства, и их Минэнерго также намерено заставить исполнять общие требования.

В рознице продолжает работать собственная генерация промышленных потребителей и часть ТЭЦ. При этом работа многих из них напрямую с клиентами выгоднее, чем оптовая продажа, и при смене статуса экономический смысл деятельности может быть утерян.

«Сообщество потребителей энергии» полагает, что перевод таких электростанций на оптовый рынок потребует затрат в размере 96-100 миллиардов рублей каждый год. В имеющихся реалиях локальная генерация начнет переходить на островной режим работы, чтобы не участвовать в опте. Срок окупаемости таких работ составит около года, если учитывать потери, которые принесло бы им регулирование.

В Ассоциации малой энергетики отмечают, что при уходе в опт расходы потребителей со своей генерацией вырастут, что закончится новым ростом цен и тарифов на электроэнергию.

Директор Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ Сергей Сасим подтвердил, что издержки небольших объектов генерации выше, чем у крупных ТЭС, и их деятельность на оптовом рынке возможна только в вынужденном режиме. Кроме того, половина из 6 гигаватт не имеет даже технических возможностей для участия в оптовых продажах, и для ее включения потребуются дополнительные расходы.

Ранее сообщалось, что Минэнерго предлагает создать новую госкомпанию для строительства новой генерации общей стоимостью 56,6 триллиона рублей. Как отмечал глава ведомства Сергей Цивилев, без рывка в этом направлении Россию ждет многолетняя стагнация.

