20:38, 25 марта 2026

Желающим дожить до 100 лет рассказали о «правиле бабушки» в магазине

Эксперт по долголетию Буэттнер: Простая пища повышает шансы прожить дольше
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Elena_Alex_Ferns / Shutterstock / Fotodom

Эксперт по долголетию Дэн Бюттнер рассказал, как «правило бабушки» помогает выбирать полезные продукты и повышает шансы прожить дольше. Совет специалиста опубликовало издание Surrey Live.

По словам Бюттнера, желающим дожить до 100 лет людям стоит выбирать в магазине максимально простую еду и избегать продуктов с длинным составом. Он советует покупать пищу, которая существовала десятилетия назад: овощи, бобовые, злаки и орехи.

Специалист объяснил, что основная идея этого правила заключается в отказе от ультрапереработанных продуктов, которые часто содержат избыток соли, сахара и жиров. «Если ваша бабушка не узнала бы этот продукт как еду, оставьте его на полке», — посоветовал он.

Также Бюттнер подчеркнул, что регулярное употребление натуральных продуктов помогает поддерживать здоровье кишечника и снижает риск хронических заболеваний. По его словам, именно простая и привычная пища формирует устойчивые здоровые привычки.

Ранее россиянам посоветовали есть куриный бульон для поддержки иммунитета. По словам доцента кафедры поликлинической терапии Пироговского университета Ольги Сайно, это блюдо помогает при простуде и для восстановления после физических нагрузок.

