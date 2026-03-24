Названо одно из самых полезных для иммунитета блюд

Врач Сайно: Куриный бульон полезен при простуде и для иммунитета

Врач, доцент кафедры поликлинической терапии Пироговского университета Ольга Сайно назвала куриный бульон одним из самых полезных блюд для иммунитета. Об этом она рассказала в интервью «Газете.Ru».

По словам специалистки, бульон содержит аминокислоты, минералы и электролиты, которые поддерживают организм и помогают справляться с простудой. Добавление специй усиливает отхаркивающее действие и способствует приливу крови к слизистым оболочкам, что положительно влияет на иммунитет.

Эксперт также отметила, что в курином бульоне есть карнозин и цистеин, которые снижают воспаление в горле и носоглотке и облегчают кашель. Благодаря этому бульон полезен и для спортсменов, так как он помогает восстановить электролитный баланс после тренировок и поддержать рост мышечной массы.

«Бульоны известны издревле, причем часто о них говорят как о лекарстве, благоприятно влияющем на организм больного человека. Современные исследования подтвердили, что куриный бульон действительно помогает пациентам при простуде», — подчеркнула Сайно. Она добавила, что полезны также и рыбные бульоны.

Ранее врач Регина Вуколова посоветовала во время простуды исключить из рациона жирные и острые блюда. Кроме того, по ее словам, нежелательно есть орехи, так как они усиливают воспаление слизистой оболочки горла.