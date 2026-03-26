70-летний педофил насиловал трех девочек в российском регионе

В Липецкой области пенсионер получил 15 лет колонии за насилие над девочками

В Липецкой области суд приговорил 70-летнего пенсионера к 15 годам колонии строгого режима за насилие над детьми. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Следствие и суд установили, что мужчина совершил преступление против половой неприкосновенности трех девочек, которым не было 14 лет. Он пользовался их беспомощным состоянием и применял к ним насилие.

