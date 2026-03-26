Американских конгрессменов пригласили посетить Москву 9 мая

Депутаты Госдумы пригласили американских конгрессменов посетить Москву 9 мая

Американские конгрессмены в ходе встречи с депутатами Госдумы в Вашингтоне получили приглашение посетить Москву 9 мая. Об этом проинформировал вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, пишет ТАСС.

«Предложил провести ряд совместных мероприятий — от научной исторической конференции по теме Второй Мировой войны до форума по обмену опытом по вопросам миграции. Также пригласил конгрессменов посетить Москву», — уточнил он.

Ранее Чернышов рассказал, что начало переговоров Госдумы и Конгресса США прошло замечательно. По словам парламентария, члены делегаций обсудили большое количество вопросов. Вице-спикер Думы также отметил важность диалога на парламентском уровне и пообещал движение вперед.

До этого конгрессвумен Анна Паулина Луна по итогам встречи с российской парламентской делегацией заявила, что Россия и Штаты являются двумя величайшими сверхдержавами, которые несут обязательство перед человечеством.