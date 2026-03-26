03:04, 26 марта 2026

Армия США решила закупить оборудование для Украины

РИА Новости: Армия США произведет закупку медоборудования для Украины
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

Американская армия планирует закупить и поставить в центральную часть Украины компьютерный томограф. Также военные намерены обучить медицинский персонал работе с ним, о чем узнали журналисты РИА Новости, изучив правительственные документы Соединенных Штатов.

В документах говорится, что поставщик должен не только доставить и установить оборудование, но и обучить местных специалистов работе с ним. Инструкции к системе должны быть написаны на украинском языке.

Кураторством проекта занимается 409-я бригада контрактного обеспечения армии США. Она базируется в Германии. Известно, что контракт хотят заключить с компанией, которая предложит минимальную цену, но будет соблюдать все технические требования. Заявки и документы принимают до конца апреля этого года.

Согласно условиям закупки, оборудование должны доставить на американскую военную базу, расположенную в Штутгарте, а только затем его направят на Украину. Срок поставки не должен превышать 90 дней с того момента, пока контракт не будет заключен официально.

Ранее стало известно, что Госдеп США начал искать куратора по закупкам дронов для украинской армии. Должность подразумевает место советника по перспективным технологиям и уполномоченного представителя по контрактам при американском посольстве в Киеве.

    Последние новости

    Премьер Британии разрешил войскам задерживать суда теневого флота России

    В российском городе прогремели взрывы

    Армия США решила закупить оборудование для Украины

    США и Израиль исключили из списка целей в Иране двух человек

    «Кокаиновых акул» обнаружили у берегов одной страны

    Долго ворочающимся в постели людям дали простой совет

    Премьер Италии предупредила об угрозе из-за войны в Иране

    В Москве впервые пройдут шесть велофестивалей

    Михалков поблагодарил Путина за возвращение Михаила Ефремова на сцену

    Россиянам рассказали о возможности получить компенсацию за вредную привычку соседа

    Все новости
