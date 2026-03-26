12:09, 26 марта 2026Россия

Боец СВО рассказал о большом количестве пехоты и беспилотников ВСУ на одном из направлений

Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Боец 4-й бригады Южной группировки войск с позывным Александр рассказал о большом количестве пехоты и беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на одном из направлений в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Речь идет о населенном пункте Константиновка в Донецкой народной республике (ДНР), передает RT.

По словам собеседника канала, ВСУ сейчас мало используют артиллерию, в основном — беспилотники и пехоту.

«Враг всеми силами пытается нам противостоять, и пехоту не жалеет. У них основной упор — это небо и пехота. Они направляют свои дроны «Баба-яга», но наши FPV их сбивают. А они продолжают свои дроны направлять, наши продолжают их уничтожать. Кажется, что они все силы туда бросают», — отметил Александр.

Ранее военный эксперт Виталий Киселев заявил, что подразделения ВСУ несут «катастрофические потери» в Константиновке. По его данным, клин с востока пробил оборону противника и теперь Вооруженные силы России расширяют зону контроля.

