Экс-советник Трампа испугался «экстремальных» действий США из-за Ирана

Пападопулос: Использование резервов США говорит о затягивании войны с Ираном

Использование США нефти из стратегических резервов указывает на то, что война с Ираном приняла затяжной характер. Об этом в интервью РИА Новости сообщил бывший советник президента США Дональда Трампа Джордж Пападопулос.

«Эти резервы предназначены для использования только в условиях экстремального кризиса, потенциально — затяжной войны в США или по всему миру», — рассказал он.

По его словам, имеющихся у США запасов нефти хватит не более, чем на месяц.

Ранее экс-советник Трампа Джон Болтон раскрыл его ошибку перед началом войны с Ираном. Он отметил, что американский лидер не представил убедительного обоснования необходимости смены режима в Иране, а также не привлек к обсуждению этого вопроса Конгресс и союзников.