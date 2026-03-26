Опубликовано видео эпичного уничтожения автомобильной техники ВСУ

Дроновод «Южной» группировки войск ликвидировал автомобильную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ). Видео эпичного уничтожения опубликовал Telegram-канал «Южный фронт».

Ранее стало известно, что Вооруженные силы (ВС) России продвинулись в трех населенных пунктах Донецкой Народной Республики.

До этого глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявил, что ВС РФ контролируют более 60 процентов города Константиновка. Он также добавил, что в пригороде Константиновки — населенном пункте Ильиновка — также развивается наступление российских войск.