На Украине заявили о продвижении ВС России в трех населенных пунктах

Вооруженные силы (ВС) России продвинулись в трех населенных пунктах Донецкой Народной Республики. Об этом заявил украинский ресурс DeepState в Telegram.

Подчеркивается, что продвижение было в Гришино, Пазено и Резниковке.

Ранее стало известно, что подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) несут «катастрофические потери» в Константиновке в ДНР.

До этого глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявил, что ВС РФ контролируют более 60 процентов города Константиновка. Он также добавил, что в пригороде Константиновки — населенном пункте Ильиновка — также развивается наступление российских войск.