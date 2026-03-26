22:54, 26 марта 2026

На Украине заявили о продвижении ВС России в трех населенных пунктах

DeepState: Российские войска продвинулись в трех населенных пунктах ДНР
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России продвинулись в трех населенных пунктах Донецкой Народной Республики. Об этом заявил украинский ресурс DeepState в Telegram.

Подчеркивается, что продвижение было в Гришино, Пазено и Резниковке.

Ранее стало известно, что подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) несут «катастрофические потери» в Константиновке в ДНР.

До этого глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявил, что ВС РФ контролируют более 60 процентов города Константиновка. Он также добавил, что в пригороде Константиновки — населенном пункте Ильиновка — также развивается наступление российских войск.

    Последние новости

    «Мы выйдем к их берегам». Иран пригрозил наземной операцией соседним странам. Какие цели преследует Тегеран?

    Марка Soueast объяснила причины сокрушительного обвала продаж машин

    В Европе оценили возможность ускоренного вступления Украины или Молдовы в ЕС

    На Украине заявили о продвижении ВС России в трех населенных пунктах

    Зеленский обратился к украинцам с громким призывом

    В Госдуме анонсировали возможный визит конгрессвумен Луны в Россию

    Букмекеры назвали фаворита в поединке Мэйуэзер — Пакьяо

    Озвучен прогноз Путина по конфликту на Ближнем Востоке

    Эстонцев призвали привыкать к налету украинских дронов

    Раскрыто решение для прекращения террора ВСУ в Черном море

    Все новости
