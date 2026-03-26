Еще одна страна приступила к закупкам российской нефти из-за войны в Иране

Филиппинская Petron получила первую партию нефти из РФ после отмены санкций США

Филиппинская компания Petron получила первую партию российской нефти после выдаче ей временного разрешения со стороны Министерства финансов (Минфина) США. Об этом заявил глава энергетической корпорации Рамон Анг, его слова приводит Bloomberg.

Получить первую партию российского сырья, уточнил он, удалось после временной отмены санкций американского Минфина. Раскрывать объемы импорта Анг не стал, ограничившись подтверждением отгрузки.

При помощи дополнительных поставок иностранной нефти власти Филиппин пытаются смягчить последствия топливного кризиса, который затронул внутренний рынок после начала войны в Иране. Блокировка Ормузского пролива, через который проходила треть глобальной торговли сырьем, ударила по ряду азиатских стран, включая островное государство.

Ранее газета The Philippine Star сообщила о прибытии в один из портов страны танкера с российской нефти. До этого азиатская страна не приобретала сырье из РФ на протяжении пяти лет. Объем первой за долгое время партии составил 100 тысяч тонн. На фоне острого энергетического кризиса власти страны начали вести переговоры о поставках сырья с поставщиками из Таиланда, Японии и Сингапура.