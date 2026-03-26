Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
10:23, 26 марта 2026

Газманов рассказал об обиде на Киркорова

Олег Газманов вспомнил о ссоре с Филиппом Киркоровым из-за песни «Морячка»
Ольга Коровина

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Народный артист России Олег Газманов вспомнил конфликт с Филиппом Киркоровым, который без разрешения исполнял самую популярную песню из его репертуара. Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».

По словам Газманова, однажды Киркоров услышал хит «Морячка» и решил исполнять его на своих концертах. «Он начал петь ее где‑то на гастролях. Я сказал ему: "Ты с ума сошел?!" Я тогда рассердился на него», — признался певец.

По словам артиста, поняв степень его недовольства, Киркоров отказался от песни. Спустя много лет после примирения музыканты вместе исполнили «Морячку» на юбилейном вечере Газманова.

Ранее Киркоров заявил, что многие его песни посвящены бывшей жене, певице Алле Пугачевой. Он подчеркнул, что чувства к ней являются неотъемлемой частью его жизни. По словам певца, в тяжелый период после расставания с Пугачевой появились его хиты «Снег», «Жестокая любовь», «Полетели» и «Просто подари».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok