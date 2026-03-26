Газманов рассказал об обиде на Киркорова

Олег Газманов вспомнил о ссоре с Филиппом Киркоровым из-за песни «Морячка»

Народный артист России Олег Газманов вспомнил конфликт с Филиппом Киркоровым, который без разрешения исполнял самую популярную песню из его репертуара. Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».

По словам Газманова, однажды Киркоров услышал хит «Морячка» и решил исполнять его на своих концертах. «Он начал петь ее где‑то на гастролях. Я сказал ему: "Ты с ума сошел?!" Я тогда рассердился на него», — признался певец.

По словам артиста, поняв степень его недовольства, Киркоров отказался от песни. Спустя много лет после примирения музыканты вместе исполнили «Морячку» на юбилейном вечере Газманова.

Ранее Киркоров заявил, что многие его песни посвящены бывшей жене, певице Алле Пугачевой. Он подчеркнул, что чувства к ней являются неотъемлемой частью его жизни. По словам певца, в тяжелый период после расставания с Пугачевой появились его хиты «Снег», «Жестокая любовь», «Полетели» и «Просто подари».