18:02, 26 марта 2026Мир

Генсек НАТО назвал Россию самой серьезной угрозой альянсу

Виктория Кондратьева
НАТО считает Россию самой серьезной угрозой для Евро-Атлантического региона. Об этом говорится в ежегодном докладе генерального секретаря военно-политического блока Марка Рютте, опубликованном на сайте альянса.

«Россия остается самой значимой и прямой угрозой нашей безопасности, а также миру и стабильности в Евро-Атлантическом регионе», — сказано в тексте.

Рютте подчеркнул, что альянс должен усилить свои оборонные возможности, чтобы быть готовым «противостоять угрозам, с которыми он сталкивается».

Ранее постпред РФ при ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что государства — члены НАТО готовятся к сценарию скоординированного ядерного удара по территории России. Дипломат отметил, что ядерное оружие США, размещенное в ряде европейских стран альянса, представляет угрозу безопасности РФ.

