Мир
16:30, 26 марта 2026Мир

Генсек НАТО признал раздражение Трампа

Рютте: Трамп раздражен из-за медленной реакции Европы на просьбы по Ирану
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Omar Havana / Reuters

Президент США Дональд Трамп раздражен из-за медленной реакции стран Европы на его просьбы по Ирану. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, передает ТАСС.

«Я вижу определенное его раздражение из-за того, что европейцам требуется время, чтобы отреагировать на его просьбу, когда речь идет о вопросе обеспечения открытости морских путей», — подчеркнул Рютте.

Ранее Трамп заявил, что страны НАТО не оказали никакой помощи и были бесполезны в ситуации вокруг Ирана. По его словам, Соединенные Штаты не нуждаются в помощи альянса, однако американский лидер призвал «никогда не забывать» этот момент.

24 марта глава Белого дома обратился к странам НАТО, призвав их в большей степени вовлекаться в операцию США в Иране.

