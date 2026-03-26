19:14, 26 марта 2026

Грузчик в аэропорту швырял гитары пассажиров, попал на видео и прослыл в сети позорищем

Зарина Дзагоева
Грузчик в аэропорту Лос-Анджелеса грубо швырял на землю гитары пассажиров и прослыл в сети позорищем. Инцидент попал на видео, которое публикует New York Post.

По данным издания, ролик был снят 16 марта пассажиркой, которая готовилась вылететь в Нью-Йорк на самолете, из которого так жестко вытаскивали багаж. Она решила снять происходящее на камеру, в результате запись набрала миллионы просмотров в соцсети TikTok.

Разгневанные юзеры назвали сотрудника неизвестной авиакомпании позорищем и предположили, что музыкальные инструменты, скорее всего, сломались. «Я бы сошел с ума», «Как же меня это бесит», «За такое надо увольнять», «Замените этого сотрудника роботом» — писали пользователи.

Ранее в аэропорту Мадрида, Испания, грузчик грубо выкидывал чемоданы из самолета, попал на видео и вызвал гнев в сети. На записи сотрудник европейской авиагавани достает багаж из самолета авиакомпании Qatar Airways и бросает вниз с большой высоты.

