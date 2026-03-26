20:35, 26 марта 2026Россия

Кадыров встретился с главой ФСИН Чечни после данных о пропаже поджигателя Корана Журавеля

Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Kadyrov_95

Глава Чечни Рамзан Кадыров встретился с главой ФСИН республики Ахмедом Адаевым после данных о пропаже осужденного за госизмену и поджог Корана Никиты Журавеля. Об этом политик сообщил в Telegram-канале.

«Обсудили работу ведомства. В частности, меня интересовало как обстоят дела с подготовкой к освобождению, адаптацией и трудоустройством лиц, отбывающих наказание», — написал он.

В конце сентября 2023 года Кадыров показал видео, на котором его сын избивает Журавеля. Ролик разошелся по интернету и вызвал неоднозначную реакцию публики. В свою очередь глава Чечни поддержал Адама. После избиения Журавеля сыну Кадырова вручили несколько высоких наград, а подсудимый получил по совокупности 14 лет за госизмену и сожжение Корана.

26 марта 2026 года в СПЧ заявили, что Журавель бесследно пропал, однако затем во ФСИН России сообщили, что информация об этом не соответствует действительности.

