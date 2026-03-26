Раскрыто местонахождение «бесследно исчезнувшего» из российской колонии поджигателя Корана

ФСИН РФ опровергла исчезновение из колонии осужденного Журавеля

Информация о «бесследно исчезнувшем» в российской колонии осужденном Никите Журавеле не соответствует действительности. Об этом «Ленте.ру» сообщили во ФСИН России.

Журавель в соответствии с законодательством продолжает отбывать наказание в учреждении уголовно-исполнительной системы России. Информация о его местонахождении в установленном порядке направлена матери в течение четырех суток после его прибытия в колонию, отметили в ведомстве.

21 января 2026 года Журавель уже получил письмо от нее.

Ранее член Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Ева Меркачева получила письмо от адвоката осужденного о возможной пропаже Журавеля.

«Надеюсь, Никита Журавель жив, и мы узнаем, где он», — заявила в блоге Меркачева и предложила ввести систему оповещения родственников о перемещении лиц, отбывающих наказание, через «Госуслуги» и СМС.

В конце сентября 2023 года глава Чечни Рамзан Кадыров показал видео, на котором его сын избивает Никиту Журавеля. Ролик моментально разошелся по интернету и вызвал неоднозначную реакцию публики. Сам же глава Чечни поддержал Адама. После избиения Журавеля сыну Кадырова вручили несколько высоких наград.

Журавель получил по совокупности 14 лет за госизмену и сожжение Корана.