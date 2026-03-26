Карлу III предложили поехать в США и усмирить Дональда Трампа

Королевский биограф Лауни предложил Карлу III усмирить Дональда Трампа

Британскому королю Карлу III предложили отправиться с визитом в Вашингтон, чтобы усмирить Дональда Трампа при помощи дипломатических талантов монарха. Об этом сообщает Daily Mirror.

Идею поехать в США, несмотря на призывы некоторых политиков отменить визит из‑за ближневосточного конфликта, активно лоббирует историк и биограф королевской семьи Эндрю Лауни. По его мнению, именно Карл III способен внушить здравый смысл американскому лидеру, поскольку премьеру Киру Стармеру это не удалось.

«Трамп может быть груб со Стармером, но я не думаю, что он будет грубить королю», — заявил эксперт. Лауни считает, что британский монарх сможет убедить Трампа сделать то, что иначе было бы невозможно, например, опубликовать неотредактированные документы по делу Джеффри Эпштейна.

В апреле был запланирован государственный визит Карла III и королевы Камиллы в Вашингтон. Лидер либеральных демократов сэр Эд Дэйви призвал отменить поездку, назвав войну на Ближнем Востоке, развязанную Трампом, достаточным основанием для отказа. Однако Лауни настаивает на обратном: визит позволит использовать «мягкую силу» британской монархии и пристыдить президента ради справедливости для жертв Эпштейна.

В Букингемском дворце официально не комментируют предложение, но подготовка к визиту продолжается.

Ранее Эндрю Лауни предложил немыслимый способ спасения британской монархии. Он считает, что королевской семье придется пожертвовать королем, чтобы спасти репутацию после скандала с файлами Эпштейна. В этом сценарии Карл III возьмет вину на себя и отречется от престола в пользу наследника.