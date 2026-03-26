01:56, 26 марта 2026Бывший СССР

Командир ВСУ дал бойцу убийственный совет по защите от дронов

Командир ВСУ посоветовал бойцу защититься от дронов ВС РФ тряпкой
Марина Совина
Марина Совина

Фото: Thomas Peter / Reuters

Командир Вооруженных сил Украины (ВСУ) посоветовал бойцу укрыться от российских дронов при помощи тряпки. Запись радиоперехвата была сделана разведкой 51-й гвардейской общевойсковой армии Вооруженных сил (ВС) РФ и размещена в Telegram-канале «Народная милиция ДНР».

Российские военные услышали, как украинский военный из 425-го отдельного штурмового полка «Скала» вызвал на связь командно-наблюдательный пункт (КНП) батальона и начал умолять вывести личный состав из «красной зоны» из-за сильного обстрела и непрерывных атак FPV-дронов. В ответ ему указали, что его подразделение оказалось в окружении, и посоветовали «залезть поглубже», не высовываться и закрыть вход в блиндаж какой-нибудь тряпкой, чтобы дрон не смог залететь.

«На просьбы об эвакуации КНП ясно намекает: "Никто никого спасать не будет"», — резюмируют авторы канала.

Ранее боец ВСУ Игорь Сидляк, оказавшийся в российском плену, рассказал о своей мобилизации. По словам военнослужащего, сотрудники ТЦК (территориальные центры комплектования, аналог военкомата) скрутили его, когда он шел по улице с ребенком и не мог убежать от них. «Когда меня "запаковали" в автобус, ребенок остался на улице один», — рассказал он.

