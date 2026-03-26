Командир ВСУ дал бойцу убийственный совет по защите от дронов

Командир ВСУ посоветовал бойцу защититься от дронов ВС РФ тряпкой

Командир Вооруженных сил Украины (ВСУ) посоветовал бойцу укрыться от российских дронов при помощи тряпки. Запись радиоперехвата была сделана разведкой 51-й гвардейской общевойсковой армии Вооруженных сил (ВС) РФ и размещена в Telegram-канале «Народная милиция ДНР».

Российские военные услышали, как украинский военный из 425-го отдельного штурмового полка «Скала» вызвал на связь командно-наблюдательный пункт (КНП) батальона и начал умолять вывести личный состав из «красной зоны» из-за сильного обстрела и непрерывных атак FPV-дронов. В ответ ему указали, что его подразделение оказалось в окружении, и посоветовали «залезть поглубже», не высовываться и закрыть вход в блиндаж какой-нибудь тряпкой, чтобы дрон не смог залететь.

«На просьбы об эвакуации КНП ясно намекает: "Никто никого спасать не будет"», — резюмируют авторы канала.

Ранее боец ВСУ Игорь Сидляк, оказавшийся в российском плену, рассказал о своей мобилизации. По словам военнослужащего, сотрудники ТЦК (территориальные центры комплектования, аналог военкомата) скрутили его, когда он шел по улице с ребенком и не мог убежать от них. «Когда меня "запаковали" в автобус, ребенок остался на улице один», — рассказал он.