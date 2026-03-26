Любимых корги королевы Елизаветы II хотели клонировать и продавать

Олег Парамонов
Фото: Peter Nicholls - WPA Pool / Getty Images

Сара Фергюсон, бывшая жена брата короля Великобритании Эндрю Маунтбеттен-Виндзора, хотела клонировать любимых корги Елизаветы II, которые достались ей в наследство. Об этом сообщает издание Daily Mail.

После смерти королевы Фергюсон достались ее корги Мик и Сэнди. Она решила, что на них можно заработать, и предложила снять о них реалити-шоу. Ей удалось встретиться с представителями нескольких американских телекомпаний и руководством лос-анджелесской студии Halcyon Studios.

Продюсеры подготовили краткое описание проекта. Согласно документу, Фергюсон должна была основать компанию «Корги королевы» и с помощью ученых и инвесторов клонировать собак, а щенков — продавать по всему миру. Параллельно прорабатывался альтернативный сюжет, в котором Фергюсон занималась разведением королевских корги более традиционными методами. Дальше этого работа над шоу так и не продвинулась.

Королева Елизавета II с детства любила и разводила собак породы корги. Первого питомца будущей королеве подарили еще в 1933 году. С тех пор корги безудержно плодились и со временем заняли отдельные покои в Букингемском дворце.

В 1971 году королевская корги Тайни связалась с таксой по кличке Пипкин, жившим у сестры королевы. Получившуюся помесь назвали дорги. Кэнди, дожившая до 2022 года, была последним потомком Тайни и Пипкина.

Чтобы не путать многочисленных собак, королева выбирала каждому выводку клички, связанные между собой. Например, потомки корги Хани («Мед») получали клички, которые были так или иначе связаны с пчелами, а щенков ее сестры Шуга («Сахар») называли в честь алкогольных напитков.

Сара Фергюсон и ее муж, Эндрю Маунтбеттен-Виндзор, попали в опалу из-за связей с финансистом-педофилом Джеффри Эпштейном. В октябре 2025 года Эндрю лишили титула принца, а 19 февраля стало известно о его аресте. В результате Фергюсон потеряла связи во дворце, которые были основным источником ее доходов.

