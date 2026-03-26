МИД Турции прокомментировал атаку на танкер с российской нефтью

МИД Турции: Нападение на танкер Altura нарушает международное право

Атака на танкер Altura в Черном море, шедший с российской нефтью, нарушает международное право. Об этом заявил официальный представитель МИД Турции Онджу Кечели, его слова приводит сайт министерства.

«Эти и подобные нападения, происходящие в пределах нашей исключительной экономической зоны в Черном море и противоречащие международному праву, представляют серьезную угрозу жизни, имуществу, судоходству и экологической безопасности в регионе», — подчеркивается в сообщении.

Утром 26 марта стало известно, что неизвестные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в 15 милях от Босфора нанесли удар по турецкому нефтяному танкеру. Позднее в Турции подтвердили атаку на свой танкер Altura, перевозивший 140 тонн нефти из России в Черном море.