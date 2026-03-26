Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
05:57, 26 марта 2026

Михалков раскрыл секрет съемок культовой советской комедии

Марина Совина (ночной редактор)

Кадр: «Иван Васильевич меняет профессию»

На съемках советской комедии «Иван Васильевич меняет профессию» массовка съела всю икру,. Об этом в ходе заседания Совета при президенте РФ по культуре рассказал режиссер Никита Михалков, стенограмма доступна на сайте Кремля.

Рассуждая о финансировании современных картин, кинодеятель вспомнил, что для съемок царской трапезы было куплено десять килограммов икры. Однако реквизит был съеден еще включения камеры.

На следующий день директор картины купил патроны, достал из них дробь и полил ее маслом. «Массовка опять попробовала и, так сказать, запломбировала зубы», — усмехнулся Михалков.

Ранее комедия советского кинорежиссера Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию» была признана лучшей экранизацией отечественной классики среди зрителей. За нее проголосовали более 50 процентов пользователей сервисов, которые приняли участие в опросе, проведенном в честь Дня российского кино.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok