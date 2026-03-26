16:03, 26 марта 2026

Михалкова оценила первую роль Ефремова после выхода из тюрьмы

Ольга Коровина
СюжетДТП в Москве:

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Актриса Анна Михалкова высоко оценила работу своего коллеги Михаила Ефремова после премьеры спектакля «Без свидетелей» в театре «Мастерская "12" Никиты Михалкова». Ее слова передает NEWS.ru.

«Мне кажется, у Михаила с любой артисткой, любым артистом сложился бы дуэт, потому что он действительно огромный профессионал», — заявила Михалкова.

25 марта Ефремов выступил перед публикой впервые более чем за пять лет. Сообщалось, что Никита Михалков поблагодарил президента России Владимира Путина за возвращение Ефремова на сцену. По его словам, именно благодаря российскому лидеру артист обрел на сцене новую жизнь.

Михаил Ефремов был осужден на восемь лет лишения свободы за ДТП, которое произошло в Москве в июне 2020 года. Актер, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем своего внедорожника, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого получил травмы, несовместимые с жизнью. 9 апреля 2025 года Ефремов вышел из колонии в Белгородской области по условно-досрочному освобождению.

