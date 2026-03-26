20:49, 26 марта 2026

Москвичам назвали дату прихода дождей

Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

Сезон дождей начнется в Москве в пятницу, 27 марта. Такую дату прихода осадков назвал жителям столицы ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«В последний рабочий день нынешней недели столичный регион заденет своим краем поднимающийся из района Средней Волги южный циклон», — рассказал синоптик. На этом фоне небо Москвы затянут облака, и уже к вечеру пятницы возможны небольшие дожди.

При этом погода останется достаточно теплой — от плюс 11 до плюс 13 градусов. В субботу, 28 марта, небольшие дожди прогнозируются на юге московского региона, воздух при это прогреется до плюс 13-15 градусов. На следующий день осадки прекратятся, и столбики термометров покажут плюс 14-16 градусов, добавил Леус.

Ранее жителям столицы рассказали, что начало апреля будет пасмурным. В отдельных районах столицы могут пройти дожди. Однако сильного похолодания синоптики не ожидают.

