«Страна.ua»: США в войну с Ираном втянули американские неоконсерваторы

США в войну с Ираном втянули американские неоконсерваторы во главе с госсекретарем Марко Рубио и сенатором Линдси Грэмом (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Так неудачные действия Вашингтона на Ближнем Востоке объяснило в Telegram издание «Страна.ua».

«Неоконсерваторы пытаются помешать США быстро выпрыгнуть из войны. Через СМИ проводят линию, что нужно добивать Иран. (...) Активно продвигают тему наземной операции, а также прикладывают усилия к вовлечению в войну соседних с Ираном стран», — говорится в публикации.

Отмечается, что война уже серьезно ослабила позиции США на Ближнем Востоке и по всему миру, а также укрепила позиции России в конфликте с Украиной.

Ранее глава миссии Украины при НАТО Алена Гетманчук заявила, что Украина могла бы заключить сделку с воюющими с Ираном странами. По ее словам, Киев мог бы предоставить свои беспилотники-перехватчики, поскольку производит их якобы вдвое больше, чем нужно.