На Украине заявили о приближении финансовой катастрофы

Гетманцев: Украина находится на грани финансовой катастрофы

Украина находится на грани финансовой катастрофы. Об этом заявил председатель финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев, передает «Страна.ua».

По его словам, Киев не выполняет структурные маяки и не принимает законы, которые способствовали бы получению средств от Всемирного банка и Международного валютного фонда, а также на грани срыва, по его словам, находится кредит от Евросоюза на 90 миллиардов евро.

«А мы продолжаем нашу политическую деятельность в стиле Украинской народной республики 1918 года. Мы можем так потерять страну», — заключил депутат.

Ранее Гетманцев заявил, что сложившаяся на Украине ситуация является не парламентским, а политическим кризисом. По его словам, данный кризис охватывает как власть, так и оппозицию.