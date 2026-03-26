Бывший СССР
11:49, 26 марта 2026

На Украине заявили о приближении финансовой катастрофы

Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украина находится на грани финансовой катастрофы. Об этом заявил председатель финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев, передает «Страна.ua».

По его словам, Киев не выполняет структурные маяки и не принимает законы, которые способствовали бы получению средств от Всемирного банка и Международного валютного фонда, а также на грани срыва, по его словам, находится кредит от Евросоюза на 90 миллиардов евро.

«А мы продолжаем нашу политическую деятельность в стиле Украинской народной республики 1918 года. Мы можем так потерять страну», — заключил депутат.

Ранее Гетманцев заявил, что сложившаяся на Украине ситуация является не парламентским, а политическим кризисом. По его словам, данный кризис охватывает как власть, так и оппозицию.

