Врач назвал неочевидные признаки рака

06:30, 26 марта 2026

Невролог Федулов: Непроходящее переутомление может говорить о развитии рака
Екатерина Смирная (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: tetesong / Shutterstock / Fotodom

Первоначальным признаком онкологического заболевания является непроходящее чувство переутомления, несвязанное ни с физической нагрузкой, ни с эмоциональными перегрузками, когда даже длительный отдых не приносит облегчения, сообщил невролог-нейроортопед, главный врач «Первого Медцентра» Евгений Федулов. Неочевидные симптомы рака он назвал в беседе с «Лентой.ру».

Также, по словам врача, должно настораживать беспричинное, как кажется, снижение веса при обычном или даже повышенном аппетите.

Еще одни характерные признаки — ночные приступы потливости без повышения температуры тела или лихорадки без признаков инфекционных заболеваний, рассказал Федулов.

Об онкологии может свидетельствовать и увеличение лимфатических узлов, предупредил он, как региональное, так и общее, как сопровождающееся болезненностью, так и полностью безболезненное.

Появление сыпей на коже, возникновение новых родинок, изменение цвета или формы уже существующих, непонятные синяки без предварительной травмы, язвы, которые не заживают, тоже могут указывать на развитие раковых клеток

Евгений Федуловневролог

К неочевидным признакам врач также отнес кровотечения из носа и десен при полноценном витаминизированном питании, ощущение комка в горле, боль или затруднения с прохождением пищи по пищеводу, затруднения в работе кишечника: запоры, диарею, ощущение не полностью опорожненного кишечника, частые позывы и боль при мочеиспускании, периодические выделения крови.

«Даже общее ощущение дискомфорта физического или эмоционального должно настораживать и понуждать к поиску причины. Появление хотя бы одного из этих признаков должно сразу насторожить. Диспансеризация направлена как раз на выявление ранних стадий заболевания, когда вовремя начатое лечение способно радикально улучшить состояние пациента и прогноз дальнейшей жизни», — поделился специалист.

Онкологи призывают россиян регулярно проходить чек-апы. Какие недорогие методы раннего обнаружения заболевания существуют сегодня?
«Рак — значит, надо что-то делать. Срочно» Россияне могут годами жить с опухолью и не знать об этом. Почему их не нужно лечить?
19 марта 2026
19 марта 2026

Ранее главный онколог Минздрава России, генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн сообщил о том, что россиянам в рамках программы обязательного медицинского страхования (ОМС) доступны семь скринингов для выявления самых распространенных видов рака. Он отметил, что с 18 до 39 лет диспансеризация проводится раз в три года, после 40 лет — ежегодно, и указанные виды обследований предоставляются гражданам бесплатно в районных поликлиниках.

