20:42, 26 марта 2026

Раскрыта стоимость самого дорогого билета на самолет летом 2026 года

Самый дорогой билет на самолет в России летом стоил 271,8 тысячи рублей
Зарина Дзагоева
Фото: Alexey Smyshlyaev / Shutterstock / Fotodom  

Аналитики раскрыли стоимость самых дорогих билетов на самолет летом 2026 года в России и за рубежом. Об этом говорится в исследовании сервиса «Купибилет», материал оказался в распоряжении «Ленты.ру».

Так, внутри страны рекордсменом по стоимости оказался билет из Сочи в Саратов — 271,8 тысячи рублей. В пятерку самых дорогих также вошли маршруты КалининградМосква (264,9 тысячи рублей), Сочи — Омск (236,5 тысячи рублей), Москва — Южно-Сахалинск (225,8 тысячи рублей) и Петропавловск-Камчатский — Москва (225,6 тысячи рублей).

На международных направлениях самым дорогим назван рейс из Тенерифе во Франкфурт — 827,3 тысячи рублей. В числе лидеров также оказались СтамбулСан-Франциско (671,7 тысячи рублей), ШанхайСанкт-Петербург (641,5 тысячи рублей), Москва — Килиманджаро (535,8 тысячи рублей) и Москва — Барселона (524,4 тысячи рублей).

Ранее сообщалось, что российские туристы весной 2026 года массово устремились на один африканский остров — Маврикий. Интерес соотечественников к отдыху весной в этом месте увеличился в 3,1 раза в сравнении с 2025 годом.

