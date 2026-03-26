Раскрыта стоимость самого дорогого билета на самолет летом 2026 года

Самый дорогой билет на самолет в России летом стоил 271,8 тысячи рублей

Аналитики раскрыли стоимость самых дорогих билетов на самолет летом 2026 года в России и за рубежом. Об этом говорится в исследовании сервиса «Купибилет», материал оказался в распоряжении «Ленты.ру».

Так, внутри страны рекордсменом по стоимости оказался билет из Сочи в Саратов — 271,8 тысячи рублей. В пятерку самых дорогих также вошли маршруты Калининград — Москва (264,9 тысячи рублей), Сочи — Омск (236,5 тысячи рублей), Москва — Южно-Сахалинск (225,8 тысячи рублей) и Петропавловск-Камчатский — Москва (225,6 тысячи рублей).

На международных направлениях самым дорогим назван рейс из Тенерифе во Франкфурт — 827,3 тысячи рублей. В числе лидеров также оказались Стамбул — Сан-Франциско (671,7 тысячи рублей), Шанхай — Санкт-Петербург (641,5 тысячи рублей), Москва — Килиманджаро (535,8 тысячи рублей) и Москва — Барселона (524,4 тысячи рублей).

