19:10, 26 марта 2026Экономика

В России рассказали о росте числа запросов на установку стационарных телефонов

Осеевский: В России выросло число запросов на установку стационарного телефона
Дмитрий Воронин

Фото: Andrii Iemelianenko / Shutterstock / Fotodom

В России выросло число запросов на установку стационарных телефонов, рассказал журналистам президент «Ростелекома» Михаил Осеевский, назвавший такое положение дел «интересным явлением». Об этом сообщает ТАСС.

«Люди поняли, что это очень надежный и качественный способ связи. Он должен быть в каждом доме», — прокомментировал топ-менеджер указанную тенденцию.

Актуальную статистику заявок россиян на подключение домашних аппаратов Осеевский не привел. Также он отметил, что в том числе «многие очень уважаемые люди» хотят обзавестись стационарной телефонной связью.

«Я прямо всем советую вернуться к стационарному телефону. Как огнетушитель — это должно быть в каждом доме», — подчеркнул глава «Ростелекома», объяснив, что речь идет о гарантированном способе оставаться на связи.

Ранее на фоне сбоев в работе мобильного интернета и связи в Госдуме заговорили о возвращении на улицы российских городов таксофонов. Производители в связи с этим заявили, что выпуск уличных телефонов уже давно не ведется, но при необходимости его можно возобновить.

