Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
10:31, 26 марта 2026

Россиянин поставил на матч КХЛ и лишился нескольких миллионов рублей

Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Клиент букмекерской компании (БК) сделал крупную ставку на второй матч первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между московским ЦСКА и петербургским СКА. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Россиянин поставил 3,3 миллиона рублей на победу команды из Санкт-Петербурга в основное время. Коэффициент на это событие составлял 3,65.

Игрок мог пополнить счет на сумму более 12 миллионов рублей, однако ЦСКА одержал победу со счетом 4:2. Россиянин лишился всех денег.

Ранее клиент БК поставил 5,3 миллиона рублей на победу магнитогорского «Металлурга» над новосибирской «Сибирью» в первом матче первого раунда плей-офф КХЛ. Ставка россиянина сыграла. Он пополнил счет почти на 8,7 миллиона рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Челябинске девятиклассник пронес в школу арбалет и напал на педагога и одноклассницу. Что известно?

    Корреспондента РЕН ТВ избили в российском городе во время редакционного задания

    Россиян предупредили о наказании за общение в домовых чатах

    57-летняя Светлана Бондарчук показала фото в бикини и раскрыла рост и вес

    Москвичам назвали время возвращения холодов

    Россиянин поставил на матч КХЛ и лишился нескольких миллионов рублей

    В центре Москвы временно перекрыли движение

    Опровергнут самый популярный миф о продолжительности сна

    Российского министра ночью увезли из дома

    Газманов рассказал об обиде на Киркорова

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok