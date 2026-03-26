Россиянин поставил на матч КХЛ и лишился нескольких миллионов рублей

Россиянин поставил на матч КХЛ между ЦСКА и СКА и лишился 3,3 миллиона рублей

Клиент букмекерской компании (БК) сделал крупную ставку на второй матч первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между московским ЦСКА и петербургским СКА. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Россиянин поставил 3,3 миллиона рублей на победу команды из Санкт-Петербурга в основное время. Коэффициент на это событие составлял 3,65.

Игрок мог пополнить счет на сумму более 12 миллионов рублей, однако ЦСКА одержал победу со счетом 4:2. Россиянин лишился всех денег.

Ранее клиент БК поставил 5,3 миллиона рублей на победу магнитогорского «Металлурга» над новосибирской «Сибирью» в первом матче первого раунда плей-офф КХЛ. Ставка россиянина сыграла. Он пополнил счет почти на 8,7 миллиона рублей.