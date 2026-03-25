Россиянин поставил на матч КХЛ и выиграл почти 8,7 миллиона рублей

09:38, 25 марта 2026

Россиянин поставил на матч плей-офф КХЛ и выиграл почти 8,7 миллиона рублей
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Павел Лебедев / РИА Новости

Клиент букмекерской компании (БК) поставил 5,3 миллиона рублей на первый матч первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между магнитогорским «Металлургом» и новосибирской «Сибирью». Об этом сообщает «РБ Спорт».

Игрок спрогнозировал победу «Магнитки», на это событие давали коэффициент 1,67. Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу «Металлурга».

Ставка россиянина сыграла. Он пополнил свой счет почти на 8,7 миллиона рублей.

Ранее другой россиянин выиграл 2,7 миллиона рублей. Он поставил 1,3 миллиона на победу «Зенита» в матче 22-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) с московским «Динамо». Коэффициент ставки составил 2,08.

    Последние новости

    В ходе СВО заметили резкие изменения

    Забывшим поменять права при смене фамилии россиянам напомнили о наказании

    Россиянка одолжила у брата сотни тысяч рублей и бесследно исчезла в Таиланде

    Число раненых при двух ударах ВСУ по предприятию в регионе России выросло

    Раскрыты преступления московских подростков под влиянием манипуляторов

    Россиянам назвали самые ликвидные трехлетние машины

    В ФАС высказались об ответственности за рекламу в Telegram и YouTube

    Продажи одной марки китайских автомобилей обрушились

    Мужчина разбогател на 80 миллионов рублей благодаря любви к жареной курице

    Появились новые подробности о разрушениях после взрыва в Севастополе

    Все новости
