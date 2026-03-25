Россиянин поставил на матч КХЛ и выиграл почти 8,7 миллиона рублей

Россиянин поставил на матч плей-офф КХЛ и выиграл почти 8,7 миллиона рублей

Клиент букмекерской компании (БК) поставил 5,3 миллиона рублей на первый матч первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между магнитогорским «Металлургом» и новосибирской «Сибирью». Об этом сообщает «РБ Спорт».

Игрок спрогнозировал победу «Магнитки», на это событие давали коэффициент 1,67. Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу «Металлурга».

Ставка россиянина сыграла. Он пополнил свой счет почти на 8,7 миллиона рублей.

Ранее другой россиянин выиграл 2,7 миллиона рублей. Он поставил 1,3 миллиона на победу «Зенита» в матче 22-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) с московским «Динамо». Коэффициент ставки составил 2,08.