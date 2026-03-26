Россиянин поставил на матч Лиги чемпионов и выиграл 22 миллиона рублей

Россиянин поставил на ничью в матче Лиги чемпионов и выиграл 22 миллиона рублей

Россиянин поставил на ничью в матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Ньюкасл» — «Барселона» и выиграл 22 миллиона рублей. Об этом сообщает Betonmobile.

Успех игроку принесла ставка с коэффициентом 3,90. Первый матч противостояния «Ньюкасла» и «Барселоны» завершился вничью со счетом 1:1. Харви Барнс на 86-й минуте вывел англичан вперед, однако в добавленное ко второму тайму время Дани Ольмо заработал пенальти для каталонцев, который реализовал Ламин Ямаль.

«Барселона» прошла «Ньюкасл» по итогам двухматчевого противостояния с общим счетом 8:3. В четвертьфинале подопечные Ханси Флика сыграют с мадридским «Атлетико». Матчи между этими командами пройдут 8 и 14 апреля.

Ранее букмекеры оценили вероятность завершения карьеры Криштиану Роналду и Лионеля Месси в 2026 году. На то, что Роналду повесит бутсы на гвоздь, ставки принимаются с коэффициентом 4,70. В то, что Месси завершит карьеру в 2026-м, букмекеры верят еще меньше. Вероятность такого события они оценивают с коэффициентом 9,00.