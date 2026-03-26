Россиянин спас девушку от избиения и был ранен ножом

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:33, 26 марта 2026Россия

В Ростове-на-Дону мужчина спас девушку от избиения и был ранен ножом
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

В Ростове-на-Дону 62-летний мужчина Валерий спас незнакомую девушку от избиения и был ранен ножом. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Инцидент произошел утром 26 марта. Мужчина заметил на улице незнакомца, который избивал девушку и тащил ее в сторону лесополосы. Валерий вмешался и толкнул незнакомца, после чего получил удар ножом. Отмечается, что злоумышленник целился в шею.

На помощь мужчине пришел водитель автобуса и спугнул злоумышленника. Семья Валерия написала заявление в полицию.

Ранее в Сингапуре задержали пожилого мужчину, который сначала пристал к 22-летней сотруднице кофейни, а затем подрался с четырьмя полицейскими и обвинил их в избиении.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok