Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
19:49, 25 марта 2026

Пожилой мужчина пристал к 22-летней кассирше и подрался с четырьмя полицейскими

В Сингапуре 71-летний мужчина пристал к кассирше и подрался с полицейскими
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Dr David Sing / Shutterstock / Fotodom

В Сингапуре задержали пожилого мужчину, который сначала пристал к 22-летней сотруднице кофейни, а затем подрался с четырьмя полицейскими и обвинил их в избиении. Об этом сообщает Mothership.

Инцидент произошел 15 марта в районе Серангун. 71-летний мужчина вошел в заведение и заговорил с девушкой Су, которая стояла на кассе. По ее словам, он сказал: «Вы здесь». Су ответила: «Я здесь». После этого сингапурец схватил ее за руку и потащил на улицу.

На место происшествия прибыли четверо сотрудников полиции. Буйный мужчина отпустил кассиршу и начал драться с ними на глазах у многочисленных свидетелей. Когда дебошира скрутили, он закричал, что полицейские избили и ограбили его. У правоохранителей появились сомнения в психическом здоровье мужчины, и его отправили на освидетельствование.

Материалы по теме:
Что за неудача Истории людей, которые попали в нелепые ситуации и прославились на весь мир
Что за неудачаИстории людей, которые попали в нелепые ситуации и прославились на весь мир
2 января 2020
«Почему вы плачете? Мы ведь даже не знакомы» Истории людей, которые полностью потеряли память и начали новую жизнь
«Почему вы плачете? Мы ведь даже не знакомы»Истории людей, которые полностью потеряли память и начали новую жизнь
28 октября 2022

Позже другие сотрудники кофейни рассказали, что ранее он уже появлялся там и тоже приставал к людям.

Ранее сообщалось, что в Гонконге двое буддийских монахов устроили драку на глазах у верующих. Конфликт произошел во время церемонии покаяния.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Страна ЕС сняла санкции против России

    Старые iPhone внезапно обновили

    Песков раскрыл ответ США на сигналы России по Ирану

    Названо число отправленных с начала СВО из Чечни бойцов

    Зеленский назначил главой военной контрразведки Зайца

    Путин заявил о развитии стратегического партнерства с одной из постсоветских стран

    В России сократили срок уведомления об увольнении некоторых граждан с отсрочкой от призыва

    В Никарагуа оценили уровень российского футбола

    Россиянам назвали неожиданный способ улучшить эрекцию

    Макрон созвонился с президентом Ирана

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok