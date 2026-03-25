Пожилой мужчина пристал к 22-летней кассирше и подрался с четырьмя полицейскими

В Сингапуре 71-летний мужчина пристал к кассирше и подрался с полицейскими

В Сингапуре задержали пожилого мужчину, который сначала пристал к 22-летней сотруднице кофейни, а затем подрался с четырьмя полицейскими и обвинил их в избиении. Об этом сообщает Mothership.

Инцидент произошел 15 марта в районе Серангун. 71-летний мужчина вошел в заведение и заговорил с девушкой Су, которая стояла на кассе. По ее словам, он сказал: «Вы здесь». Су ответила: «Я здесь». После этого сингапурец схватил ее за руку и потащил на улицу.

На место происшествия прибыли четверо сотрудников полиции. Буйный мужчина отпустил кассиршу и начал драться с ними на глазах у многочисленных свидетелей. Когда дебошира скрутили, он закричал, что полицейские избили и ограбили его. У правоохранителей появились сомнения в психическом здоровье мужчины, и его отправили на освидетельствование.

Позже другие сотрудники кофейни рассказали, что ранее он уже появлялся там и тоже приставал к людям.

Ранее сообщалось, что в Гонконге двое буддийских монахов устроили драку на глазах у верующих. Конфликт произошел во время церемонии покаяния.

