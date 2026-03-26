Россиянкам посоветовали носить нижнее белье поверх футболок

Стилист Александр Рогов посоветовал носить нижнее белье поверх футболок

Стилист и телеведущий Александр Рогов назвал популярный тренд весны 2026 года. Информацию он разместил в Telegram-канале, который насчитывает 184 тысячи подписчиков.

По словам эксперта, популярностью пользуется мода на нижнее белье. По этой причине Рогов посоветовал россиянкам носить бра и лифы поверх маек и футболок.

«Это, я думаю, классный прием для тех, кто любит быть немного экстра, а также для любительниц неожиданной многослойности. Выглядит дерзко и немного опасно!» — отметил специалист.

Ранее в марте россиянам назвали самые модные джинсы. Стилист Рогов подчеркнул, что трендом сезона стал яркий цветной деним.