Посольство назвало намерение Британии задерживать суда «враждебным шагом»

Планы британских властей захватывать в водах королевства российские суда являются враждебным шагом. Россия будет использовать все инструменты для защиты своих интересов, сказано в заявлении посольства РФ в Великобритании.

«Британское правительство объявило об очередном глубоко враждебном шаге в отношении России — намерении захватывать торговые суда, связанные с нашей страной, в британских территориальных водах», — говорится в документе.

По мнению российских дипломатов, «безрассудные заявления о намерениях атаковать российские торговые суда прямо свидетельствуют о стремлении к обострению и без того напряженной обстановки».

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер разрешил британским войскам задерживать суда теневого флота России в территориальных водах королевства. Отмечается, что из-за закрытия пролива Ла-Манш для таких судов операторы будут вынуждены либо выбирать более долгие и дорогостоящие маршруты, либо «столкнуться с риском быть задержанными».

До этого сообщалось, что министр обороны Великобритании Джон Хили сделал заявление о «невидимой руке» России в конфликте с Ираном, не располагая никакой информацией об этом.