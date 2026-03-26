Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
07:30, 26 марта 2026

Перечислены замедляющие работу смартфона приложения

К замедляющим смартфоны сервисам отнесли Spotify, Netflix, приложения с картами
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Многие приложения, имеющие функции отслеживания и сбора данных пользователя, могут замедлять работу смартфона. Об этом сообщает издание Pocket-lint.

По словам авторов, современные приложения, особенно на Android, способны работать в фоне, собирать данные телеметрии и информацию для показа рекламы. Это может снижать производительность устройства и ускорять процесс разрядки батареи. Специалисты перечислили виды программы и конкретные приложения, замедляющие телефоны.

В первую очередь к таковым отнесли приложения для социальных сетей. Так, TikTok, X и другие сервисы активно собирают данные о пользователе, чтобы показывать ему релевантный контент. Приложения для потокового вещания также способны снизить скорость работы устройства: например, оналайн-кинотеатр Netflix, музыкальный сервис Spotify и другие кэшируют информацию, сохраняя ее на диск девайса. Из-за недостатка памяти смартфон может работать медленнее.

По той же причине — сохранение данных на накопителе — смартфон способны замедлить навигационные приложения. Google Maps, Waze и другие программы активно сохраняют информацию в кэш, чтобы показывать ее без интернета. Pixel Weather, Weather Underground, Weawow и другие сервисы с прогнозами погоды обращаются к метеорологическим сервисам, расходуют интернет-трафик и потребляют заряд аккумулятора.

В конце марта стала доступна для скачивания вторая бета-версия Android 17. Она появилась для смартфонов Google Pixel, OnePlus и Oppo.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok