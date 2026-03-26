14:06, 26 марта 2026Силовые структуры

Сооснователя «Российской ЛГБТ-сети» объявили в розыск

В Москве объявили в розыск сооснователя «Российской ЛГБТ-сети» Кочеткова
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Москве объявили в розыск сооснователя «Российской ЛГБТ-сети» (фонд «Сфера», выступающий оператором «Российской ЛГБТ-сети», признан иностранным агентом) Игоря Кочеткова (включен Минюстом в реестр организаций и лиц, выполняющих функции иностранного агента). Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, правозащитник и сооснователь сети Кочетков объявлен в розыск по уголовной статье. Другая информация не приводится.

12 ноября 2021 года во исполнение требований действующего законодательства РФ в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включен Кочетков Игорь Викторович.

До этого Минюст признал движение «Российская ЛГБТ-сеть» иноагентом. Организацию основал Кочетков в 2006 году, в 2008 году его избрали председателем движения.

Ранее сообщалось, что одного из основателей «Российской ЛГБТ-сети» признали иноагентом.

    Сооснователя «Российской ЛГБТ-сети» объявили в розыск

