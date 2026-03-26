Сотни домов в российском городе остались без горячей воды и тепла

В Чите 274 дома и 33 соцобъекта остались без горячего водоснабжения и отопления

В Чите сотни домов остались без горячей воды и тепла. Об этом сообщили в администрации российского города, передает ТАСС.

Отопление и горячее водоснабжение пропало в районах КСК и ГРЭС. «Под отключение попали 274 жилых дома, 33 социальных объекта и 73 юридических лица. Силами компании ТГК-14 ведутся работы по переврезке теплотрассы диаметром 800 миллиметров. О сроках окончания работ будет сообщено дополнительно», — рассказали власти Читы.

В операторе ТГК-14 не смогли пояснить, было отключение горячей воды запланированным или аварийным. Прокуратура Забайкальского края организовала проверку по факту отключения теплоснабжения в домах россиян. Специалисты выяснят, соблюдала ли ресурсоснабжающая организация закон и своевременно ли проводила ремонт на теплосетях.

Ранее в Калининграде 46 домов остались без горячей воды и отопления. Причиной отключения стала коммунальная авария.