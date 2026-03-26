Способность клещей прыгать на людей оценили

Биолог Алексеев: Клещи не способны лазать по деревьям и прыгать на людей
Елизавета Городищева

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Клещи не способны лазать по деревьям и прыгать на людей. Об этом ТАСС сообщил ведущий научный сотрудник отдела дезинсекции (с лабораторией энтомологии) Института дезинфектологии Федерального научного центра гигиены имени Эрисмана Роспотребнадзора, кандидат биологических наук Михаил Алексеев.

По его словам, вышеперечисленные свойства насекомых являются недостоверными стереотипами. Алексеев уточнил, что клещи залезают на травянистый ярус, на высоту не более 70 сантиметров.

Ранее биолог Михаил Алексеев сообщил, что появившиеся на юге России клещи рода Hyalomma (хиаломма) не смогут выжить в условиях столичного региона.

Россиянам также посоветовали не вытаскивать клеща самостоятельно при укусе. Директор по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная посоветовала использовать специальные приспособления, которые продаются в аптеке.

