Стало известно о секретных переговорах Ирана в Армении

«Ереванский наблюдатель»: Иран ведет с Турцией секретные переговоры в Армении

Делегация Ирана ведет с Турцией секретные переговоры на территории Армении. Об этом стало известно из сообщения Telegram-канала «Ереванский наблюдатель».

«На территории Армении, в окрестностях Еревана, проходят секретные переговоры делегаций Ирана и Турции», — говорится в публикации.

Отмечается, что сообщения основаны на сведениях источников из Совета безопасности Армении. О чем именно ведут переговоры стороны, не уточняется.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара принципиально настроена держаться вне нынешнего конфликта на Ближнем Востоке. По его словам, Турция намерена принимать суверенные решения, руководствуясь собственными интересами.