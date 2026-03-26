12:11, 26 марта 2026

Стало известно о секретных переговорах Ирана в Армении

Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)
Ереван. Фото: Арам Нерсесян / РИА Новости

Делегация Ирана ведет с Турцией секретные переговоры на территории Армении. Об этом стало известно из сообщения Telegram-канала «Ереванский наблюдатель».

«На территории Армении, в окрестностях Еревана, проходят секретные переговоры делегаций Ирана и Турции», — говорится в публикации.

Отмечается, что сообщения основаны на сведениях источников из Совета безопасности Армении. О чем именно ведут переговоры стороны, не уточняется.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара принципиально настроена держаться вне нынешнего конфликта на Ближнем Востоке. По его словам, Турция намерена принимать суверенные решения, руководствуясь собственными интересами.

    Последние новости

    Зеленский объявил о решении по вопросу вывода войск из Донбасса

    Ушедший из России автобренд начал доставлять машины самолетами

    В Японии призвали направить корабли в Ормузский пролив

    Российские войска взяли под контроль населенный пункт в Харьковской области

    В России отреагировали на разрешение Ирана прохода через Ормузский пролив

    Покупка на AliExpress обернулась для россиянина уголовным делом

    Стало известно о секретных переговорах Ирана в Армении

    Боец СВО рассказал о большом количестве пехоты и беспилотников ВСУ на одном из направлений

    Раскрыт гонорар россиянину за атаку дронами по военному аэродрому

    В Израиле сообщили об устранении командующего ВМС КСИР

    Все новости
