WSJ: Трамп считает войну с Ираном преградой для других дел

Президент США Дональд Трамп заявил соратникам, что конфликт с Ираном отвлекает его от других приоритетных задач. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным издания, в разговорах с внешними политическими союзниками внимание американского лидера временами переключалось на другие темы. Среди них — предстоящие промежуточные выборы, отправка сотрудников иммиграционной службы в аэропорты, а также продвижение законопроектов об ужесточении правил голосования.

Как отмечает WSJ, Трамп выразил недовольство тем, что вынужден отвлекаться на внешнеполитический кризис. Источники издания подчеркнули, что президент США хотел бы переключиться на решение других сложных задач.

Ранее словацкая газета Pravda писала, что Трамп уже осознал, что нападение на Иран было судьбоносной ошибкой, но не может выйти из этого конфликта, поскольку «слишком увяз» в нем.

21 марта президент России Владимир Путин в своем послании к верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану пожелал иранскому народу достойно преодолеть суровые испытания.