20:04, 26 марта 2026Мир

Трамп признался в защите Европы от России

Трамп заявил, что США защищают Европу от России
Семен Александров (старший редактор отдела «Мир»)

Фото: Chip Somodevilla / Getty Images

Американский лидер Дональд Трамп признался, что США защищают Европу от России. Об этом он рассказал в ходе заседания кабинета министров, трансляция доступна на YouTube-канале Белого дома.

«Мы всегда были готовы помочь, когда они нуждались в нас. Мы там для того, чтобы защитить Европу от России», — заявил он, добавив, что при этом Европа не защищает США.

Ранее глава Белого дома отметил, что у России и Украины есть шанс договориться об урегулировании конфликта. Политик уточнил, что США напряженно работают над содействием урегулированию ситуации на Украине и надеются на мир.

    Последние новости

    Латвия, Литва и Эстония открыли небо для атаки дронов ВСУ на Россию. Какие регионы могут оказаться под ударом?

    Перечислены скрытые функции Windows

    Россиянкам посоветовали носить нижнее белье поверх футболок

    Уехавшая из России журналистка «выцарапала» сына у израильской армии

    Люди пострадали при взрыве и обрушении части дома в российском городе

    В Конгрессе США назвали Россию сверхдержавой

    Москвичам напомнили об опасности одной привычки для здоровья

    Россиянин поставил на матч Лиги чемпионов и выиграл 22 миллиона рублей

    Семья воссоединилась с украденной 11 лет назад собакой

    В Словакии заявили о расследовании против Фицо по обвинению в госизмене

    Все новости
