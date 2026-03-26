Трамп признался в защите Европы от России

Трамп заявил, что США защищают Европу от России

Американский лидер Дональд Трамп признался, что США защищают Европу от России. Об этом он рассказал в ходе заседания кабинета министров, трансляция доступна на YouTube-канале Белого дома.

«Мы всегда были готовы помочь, когда они нуждались в нас. Мы там для того, чтобы защитить Европу от России», — заявил он, добавив, что при этом Европа не защищает США.

Ранее глава Белого дома отметил, что у России и Украины есть шанс договориться об урегулировании конфликта. Политик уточнил, что США напряженно работают над содействием урегулированию ситуации на Украине и надеются на мир.