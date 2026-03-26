Трамп продлил санкции против России

19:15, 26 марта 2026

Трамп продлил на год действие отдельных санкций против России
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Дональд Трамп продлил на год действие указа о введении отдельных санкций против России. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

В частности, речь идет об ограничениях, которые Вашингтон ввел в соответствии с исполнительным указом, подписанным 15 апреля 2021 года. В документе Москва обвиняется в якобы совершении «вредоносной деятельности по препятствованию в проведении свободных и демократических выборов и подрыве демократических институтов в США, их странах-союзниках и партнерах».

«По этой причине чрезвычайное положение, объявленное указом 14024 должно действовать и после 15 апреля 2026 года (...). Это положение продлевается на год», — отмечается в распоряжении.

27 февраля Трамп заявил, что хотел бы отмены санкций против России в случае достижения мирного соглашения по конфликту на Украине.

В октябре 2025 года президент России Владимир Путин назвал санкции США недружественным актом, который не способствует укреплению российско-американских отношений. По его словам, у двух стран есть множество различных направлений для сотрудничества, если страны решат перейти от давления к серьезному диалогу на перспективу.

    Последние новости

    Трамп сделал заявление о России и Украине

    Трамп признался в защите Европы от России

    Трамп благословил узбеков

    Российскую экономику сравнили с дубом во время грозы

    Москвичам рассказали о погоде в начале апреля

    Трамп дерзко ответил Мерцу словами об Украине

    Наталья Водянова снялась в мини-юбке для журнала

    Названа идеальная для Ирана стратегия борьбы с США

    Россиянин с ножом напал на женщину и признался в желании убивать

    В России стартовали продажи нового минивэна Sollers

    Все новости
