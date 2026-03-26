03:46, 26 марта 2026Мир

Трамп во время выступления начал кружиться на месте и смотреть по сторонам

Трамп показал пародию на своего предшественника Джо Байдена
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Evan Vucci / Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп представил пародию на своего предшественника Джо Байдена, изобразив, как он кружился на месте и растерянно смотрел по сторонам. Американский лидер показал пародию во время встречи республиканцев.

«Байден со сцены уйти не мог. Не мог найти лестницу. Людям это не нужно, им нужен президент, который может найти ступени», — высказался Трамп.

Он изобразил растерянность экс-президента США на публике, а также отметил, что речи Байдена были «слишком короткими». «Я его терпеть не мог», — заключил он.

Ранее Трамп поиздевался над Байденом из-за его когнитивных способностей. По его мнению, Байден не смог бы отличить жирафа от бегемота.

