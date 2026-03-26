Тревел-блогеры описали курорт Азии фразой «русская резервация»

Российские тревел-блогеры Анастасия и Дмитрий побывали на популярном курорте Вьетнама Нячанге и описали его словами «русская резервация». Об этом они написала в блоге «Новые Горизонты» на платформе «Дзен».

«Здесь повсюду вывески на русском, в кафе русская еда, даже борщ можно найти», — отметили россияне. По их словам, Нячанг — очень активный туристический город даже не в сезон.

Тем не менее, они напомнили, что на курорт стоит ехать с апреля по октябрь, так как в другое время во Вьетнаме большие волны, сильный ветер и дождь. Зимой можно полететь на остров Фукуок, из-за близости с Таиландом сезонность в этом месте отличается, добавили соотечественники.

Сами авторы блога признались, что для них поездка в Нячанг стала «отдыхом от отдыха», так как от новых впечатлений тоже можно устать. «Для нас Нячанг — это аромат лемонграсса, сильные волны, вкус морских брызг и веселые спортивные вьетнамцы по утрам. И отдых. Просто полежать — тоже иногда в кайф», — заключили Анастасия и Дмитрий.

Ранее россиянка побывала в Нячанге и описала его фразой «азиатский Сочи». Главным минусом отдыха она назвала толпы туристов.