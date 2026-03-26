09:04, 26 марта 2026

Учительница несколько месяцев насиловала подростка и попалась из-за его тети

В США учительница несколько месяцев насиловала 15-летнего ученика
Юлия Юткина
Фото: Franklin County Jail

В городе Колумбус, США, 28-летняя Джамела Дабуби признала в суде, что совратила 15-летнего ученика. Об этом сообщает WKYS.

Учительница попалась с поличным. Тетя подростка застала их вместе в машине Дабуби. Она тут же сообщила обо всем в полицию, началось расследование.

На первом допросе мальчик рассказал, что целовался с учительницей. Впоследствии выяснилось, что Дабуби насиловала его на протяжении нескольких месяцев. В телефоне ученика нашли сотни звонков и тысячи сообщений, которыми они обменивались. Он учился в одном из 10-х классов, где преподавала Дабуби.

Ее отстранили от работы в школе. Во время судебного разбирательства женщина пошла на сделку с прокурорами. Это должно избавить ее от тюрьмы. Пока она ожидает приговора.

Ранее сообщалось, что в американском штате Джорджия арестовали учительницу, которая совратила ученика и целовалась с ним в своей машине. У нее есть муж и двое детей.

