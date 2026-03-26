22:54, 26 марта 2026Мир

В Европе оценили возможность ускоренного вступления Украины или Молдовы в ЕС

Марина Совина (ночной редактор)

Сценарий ускоренного вступления Украины или Молдовы в ЕС пока неосуществим. Об этом заявила еврокомиссар по расширению Марта Кос в беседе с Euractiv.

«Государства-члены не поддерживают сценарии поэтапной интеграции или введения без полного членства. А также не поддерживают идею поэтапной интеграции или так называемого введения без полных прав. Поэтому мы, вероятно, сосредоточимся на поиске комбинированных решений, которые обеспечат более глубокую и последовательную интеграцию», — отметила она.

Ранее высокопоставленные источники издания Euractiv рассказали, что подход председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен к ускоренным решениям все чаще вызывает критику в ЕС.

